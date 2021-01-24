Рогозин отреагировал на блокировку аккаунта на Facebook

Аккаунт главы госкорпорации будет недоступен сутки.

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», - заявил Рогозин.

Ранее Гендиректор Роскосмоса в Facebook обратился к Макфолу после его публикации в Twitter по поводу демократии и либерализма в России, в которой он поприветствовал некую «Свободную Навальнию». Рогозин на это указал экс-послу, что «господа американцы окончательно охамели» и призвал их не строить из себя учителей, отметив, что «в делах нашей страны мы сами разберёмся».

Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов уходящего президента США. Они обосновали своё решение, обвинив Трампа в подстрекательстве к насилию. Также аккаунты Трампа заблокировали Twitter, YouTube, Twitch и Snapchat. Такое решение также дало толчок глобальной перекройке медиарынка и цифровой миграции. Активные сторонники президента перешли на платформу Parler, которая известна отсутствием цензуры в постах пользователей.

