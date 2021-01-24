Рогозин отреагировал на блокировку аккаунта на Facebook
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости о блокировке своего аккаунта в социальной сети Facebook. Администрация сети временно заблокировала страницу Рогозина после его комментария публикации экс-посла Соединенных Штатов в РФ Майкла Макфола.
Аккаунт главы госкорпорации будет недоступен сутки.
«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», - заявил Рогозин.
Ранее Гендиректор Роскосмоса в Facebook обратился к Макфолу после его публикации в Twitter по поводу демократии и либерализма в России, в которой он поприветствовал некую «Свободную Навальнию». Рогозин на это указал экс-послу, что «господа американцы окончательно охамели» и призвал их не строить из себя учителей, отметив, что «в делах нашей страны мы сами разберёмся».
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов уходящего президента США. Они обосновали своё решение, обвинив Трампа в подстрекательстве к насилию. Также аккаунты Трампа заблокировали Twitter, YouTube, Twitch и Snapchat. Такое решение также дало толчок глобальной перекройке медиарынка и цифровой миграции. Активные сторонники президента перешли на платформу Parler, которая известна отсутствием цензуры в постах пользователей.
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