Рогозин: Перед «супер-пупер-ракетой» США нам ловить нечего
16 мая 202000:40
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сыронизировал на заявление президента США о разработке "супер-пупер-ракеты", которая будет способна развивать скорость в 17 раз больше существующих аналогов.
"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!" – написал Рогозин в своем блоге в Twitter.
Трамп анонсировал разработку этой ракеты ранее в пятницу. По его словам, проект ракеты уже одобрен. Другие подробности разработки американский лидер не привел.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru