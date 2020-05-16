Рогозин: Перед «супер-пупер-ракетой» США нам ловить нечего

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сыронизировал на заявление президента США о разработке "супер-пупер-ракеты", которая будет способна развивать скорость в 17 раз больше существующих аналогов.

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"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!" – написал Рогозин в своем блоге в Twitter.

Трамп анонсировал разработку этой ракеты ранее в пятницу. По его словам, проект ракеты уже одобрен. Другие подробности разработки американский лидер не привел.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:СшаРогозин
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