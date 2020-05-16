Рогозин: Перед «супер-пупер-ракетой» США нам ловить нечего

"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!" – написал Рогозин в своем блоге в Twitter.

Трамп анонсировал разработку этой ракеты ранее в пятницу. По его словам, проект ракеты уже одобрен. Другие подробности разработки американский лидер не привел.



