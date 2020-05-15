В США разбился истребитель F-22
В США истребитель F-22 потерпел крушение в пятницу утром во время учебной миссии. Об этом сообщает USA Today.
Как пишет издание со ссылкой на представителя военной авиабазы «Эглин» (Флорида), пилот самолета катапультировался из самолета и был доставлен в базовый госпиталь. По предварительным данным, других пострадавших, а также ущерба гражданскому имуществу не было.
Отмечается, что F-22 Raptor находился на плановом учебном задании в момент катастрофы и не был частью эстакады.
По данным USA Today, ВВС США насчитывает 183 истребителя F-22. Стоимость самолета составляет 143 млн долларов.
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