В МИД РФ приравняли блокировку Трампа в соцсетях к «ядерному взрыву»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила блокировку соцсетями Дональда Трампа с «ядерным взрывом» в кибернетической среде. Она считает, что тем самым, нанесён серьёзный удар по демократическим ценностям, которые так любит декларировать Запад.

«Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств», - написала Захарова в своём Facebook.

Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов уходящего президента США. Они обосновали своё решение, обвинив Трампа в подстрекательстве к насилию. В дальнейшем к ним присоединились другие, менее известные соцсети.

По оценке представителя Смоленской площади, решение о блокировке главы государства несёт разрушительные последствия. Этим будут оправдывать теперь свои принципы как апологеты даркнета, так и сторонники жесткой цензуры. Такое решение также дало толчок глобальной перекройке медиарынка и цифровой миграции.

