Рогозин объяснил отказ России от лунной гонки с США
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, так как она напоминает американские выборы.
«Мы не собираемся участвовать в некоей лунной гонке которая напоминает некие предвыборные соревнования, которые в США ведутся между республиканцами и демократами», - сказал Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
В то же время глава госкорпорации отметил, что Москва не допустит приватизации Луны Вашингтоном. Ранее СМИ сообщали, что США готовят проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.
В ходе того же интервью Рогозин заявил, что Россия начала работы по созданию новой орбитальной космической станции. При этом глава компании отметил, что пока непонятно, будет станция только российской или же междунарождной. По его словам, этот вопрос предстоит решить в ближайшее время, передает RT.
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