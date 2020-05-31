Маск вспомнил «бородатую» шутку Рагозина про батут после старта Crew Dragon
Владелец компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска после корабля Crew Dragon с астронавтами на борту вспомнил шутку главы Роскомоса Дмитрия Рогозина про батут. Будучи в статусе вице-премьер правительства России, Рогозин рекомендовал американцам с помощью этого устройства отправлять своих астронавтов на МКС.
«Батут работает», — цитирует ответную шутку Илона Маск Газета.ru
Эти слова миллиардер сказал после старта ракеты Falcon 9 с астронавтами на борту к МКС с мыса Канаверал. Он произошел накануне, 30 мая, в 22:22 (Мск). Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX произошел с опозданием на три дня из-за погодных условий. На его борту астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли, которых должы быть доставлены на МКС.
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