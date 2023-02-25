Рогов: Санкции против ЗАЭС подтвердили признание электростанции российской

Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции говорит о признании объекта российским. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Ранее Государственный департамент США объявил о включении в санкционные списки ЗАЭС и генерального директора компании по эксплуатации станции Олега Романенко.

«Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое, Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе — они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации», — цитирует Рогова РИА Новости.

По словам чиновника, на Западе «свыклись и смирились» с ситуацией. Рогов подчеркнул, что США не включили бы АЭС в список ограничений, если бы считали ее принадлежащей киевскому режиму.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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