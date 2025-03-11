Рогов: Атака на Москву велась как минимум из трех областей Украины

Ночная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву велась по меньшей мере из трех областей Украины, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводят РИА Новости.

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Он отметил, что по полученной им оперативной информации, БПЛА запускали «группами по шесть-двенадцать штук» по меньшей мере с трех областей Украины – Днепропетровской, Сумской и Черниговской.

Также Рогов подчеркнул, что целью ВСУ было «перегрузить» ПВО РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь над столичным регионом был сбит 91 дрон. По данным Минобороны РФ, всего дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 337 украинских беспилотников над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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