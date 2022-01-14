Родственники погибших при столкновении в Вильнюсе в 1991 году подали в суд на Горбачева

Родственники четырех человек, которые погибли во время столкновений, произошедших в Вильнюсе 13 января 1991 года, подали в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает национальное радио Литвы LRT.

В гражданском иске к политику заявляется, что он якобы виноват в том, что в период командования Вооруженными силами Советского Союза, не предотвратил «преступную» деятельность армии.