Родственники погибших при столкновении в Вильнюсе в 1991 году подали в суд на Горбачева

Родственники четырех человек, которые погибли во время столкновений, произошедших в Вильнюсе 13 января 1991 года, подали в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает национальное радио Литвы LRT.

В гражданском иске к политику заявляется, что он якобы виноват в том, что в период командования Вооруженными силами Советского Союза, не предотвратил «преступную» деятельность армии.

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Заявители приурочили подачу иска к 31-й годовщине событий в Вильнюсе 1991 года, когда произошло столкновение между советскими солдатами и сторонниками независимости Литвы. В результате происшествия погибли 14 человек, 700 были ранены.

В Литве в случившемся обвинили советских военных и руководство СССР. В 2016 году дело было передано в суд, который несколько раз безуспешно пытался вызвать Михаила Горбачева в качестве свидетеля.

Ранее он назвал время перед своим уходом с поста президента СССР «черными днями», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПротестыИскСудЛитваМихаил Горбачев
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