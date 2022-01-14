Родственники погибших при столкновении в Вильнюсе в 1991 году подали в суд на Горбачева
Родственники четырех человек, которые погибли во время столкновений, произошедших в Вильнюсе 13 января 1991 года, подали в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает национальное радио Литвы LRT.
В гражданском иске к политику заявляется, что он якобы виноват в том, что в период командования Вооруженными силами Советского Союза, не предотвратил «преступную» деятельность армии.
Заявители приурочили подачу иска к 31-й годовщине событий в Вильнюсе 1991 года, когда произошло столкновение между советскими солдатами и сторонниками независимости Литвы. В результате происшествия погибли 14 человек, 700 были ранены.
В Литве в случившемся обвинили советских военных и руководство СССР. В 2016 году дело было передано в суд, который несколько раз безуспешно пытался вызвать Михаила Горбачева в качестве свидетеля.
Ранее он назвал время перед своим уходом с поста президента СССР «черными днями», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- Родственники погибших при столкновении в Вильнюсе в 1991 году подали в суд на Горбачева
- Канье Уэст избил фаната
- Жители Архангельской области обратились к Рашкину для истребления лосей
- В Минздраве измерение антител к COVID-19 назвали «пустым занятием»
- Опрос: Более 50% россиян против введения QR-кодов
- Гинцбург рассказал, как переболел «Омикроном» со «Спутником V»
- 10 самолетов с белорусскими миротворцами от ОДКБ вылетели из Казахстана
- «Это вам за прошлое, за Волынь»: Хакеры взломали сайт украинского Минобрнауки
- США расскажут о «российском сценарии для обвинения Украины»
- СМИ: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru