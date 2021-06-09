Родные Софьи Сапеги получили её письма из СИЗО

Гражданка России просит не винить в случившемся Романа Протасевича, вместе с которым ее задержали в аэропорту Минска. Девушка сообщила семье, что «справляется со своей ситуацией».

«Не стоит винить Рому в том, что так вышло. Он оберегал и заботился обо мне, как умел»,– приводит RT выдержку из послания с разрешения матери арестованной – Анны Дудич. Письма датированы 1 и 3 июня, уточняется в публикации.

Спутницу сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича арестовали после признания в том, что она редактирует «Чёрную книгу Беларуси». Это канал в Telegram, который публикует личные данные белорусских силовиков.

Ранее глава СПЧ заявил, что будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию.



