Родные Софьи Сапеги получили её письма из СИЗО
Гражданка России просит не винить в случившемся Романа Протасевича, вместе с которым ее задержали в аэропорту Минска. Девушка сообщила семье, что «справляется со своей ситуацией».
«Не стоит винить Рому в том, что так вышло. Он оберегал и заботился обо мне, как умел»,– приводит RT выдержку из послания с разрешения матери арестованной – Анны Дудич. Письма датированы 1 и 3 июня, уточняется в публикации.
Спутницу сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича арестовали после признания в том, что она редактирует «Чёрную книгу Беларуси». Это канал в Telegram, который публикует личные данные белорусских силовиков.
Ранее глава СПЧ заявил, что будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию.
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