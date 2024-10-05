Роберт Фицо планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет приехать в Москву в следующем году, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны

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Об этом Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги». Он подчеркнул, что не видит причин, которые могли бы помешать его визиту.

Фицо также акцентировал внимание на важности памяти о том, что «свобода пришла с Востока».

Ранее Фицо заявил, что Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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