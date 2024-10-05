Роберт Фицо планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы
5 октября 202418:14
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет приехать в Москву в следующем году, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны
Об этом Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги». Он подчеркнул, что не видит причин, которые могли бы помешать его визиту.
Фицо также акцентировал внимание на важности памяти о том, что «свобода пришла с Востока».
Ранее Фицо заявил, что Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роберт Фицо планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы
- Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом
- В Красноярском крае загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха
- Студенческую ипотеку для молодых семей захотели ввести в России
- В Таиланде спасают тонущих слонов после мощных наводнений
- СМИ: Авиакомпания «Россия» разработала новый кодекс безопасности полетов
- Кадыров передал для нужд СВО 100 новых «Джихад-машин»
- СМИ: НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад
- СМИ: Глава исполнительного совета «Хезболлы» погиб при ударе ЦАХАЛ
- Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России в октябре
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru