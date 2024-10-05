Об этом Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги». Он подчеркнул, что не видит причин, которые могли бы помешать его визиту.



Фицо также акцентировал внимание на важности памяти о том, что «свобода пришла с Востока».

Ранее Фицо заявил, что Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

