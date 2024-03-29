РКН: Нет необходимости ограничивать работу Telegram в России

Вводить ограничения работы Telegram в России необходимости нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Роскомнадзор заявил о блокировке 11 Telegram-каналов с анонсами терактов

«Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России», – заявил регулятор. Отмечается, что по требованию РКН с 2021 года модераторы мессенджера удалили 256 тысяч запрещенных материалов.

При этом Роскомнадзор призвал владельцев социальных сетей и мессенджеров уделить особое внимание вопросу безопасности пользователей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер четыре дня назад начал принимать меры для предотвращения рассылок сообщений с призывами к совершению терактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // MarneuliFM MarneuliFM
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