Риши Сунак заверил Зеленского в поддержке Лондона

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в поддержке Лондона. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Сунак, поддержка Украине будет оказываться на том же уровне. Премьер также выразил надежду на скорую личную встречу с Зеленским.

Сунак был автоматически избран главой Консервативной партии Великобритании, так как его конкуренты сняли свои кандидатуры. 42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании индийского происхождения, а также первым главой британского кабмина, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон после смерти Елизаветы II.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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