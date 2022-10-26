Риши Сунак заверил Зеленского в поддержке Лондона
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в поддержке Лондона. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Сунак, поддержка Украине будет оказываться на том же уровне. Премьер также выразил надежду на скорую личную встречу с Зеленским.
Сунак был автоматически избран главой Консервативной партии Великобритании, так как его конкуренты сняли свои кандидатуры. 42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании индийского происхождения, а также первым главой британского кабмина, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон после смерти Елизаветы II.
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