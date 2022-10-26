Риши Сунак заверил Зеленского в поддержке Лондона

По словам Сунак, поддержка Украине будет оказываться на том же уровне. Премьер также выразил надежду на скорую личную встречу с Зеленским.

Сунак был автоматически избран главой Консервативной партии Великобритании, так как его конкуренты сняли свои кандидатуры. 42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании индийского происхождения, а также первым главой британского кабмина, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон после смерти Елизаветы II.



