Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании

Экс-глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании, сообщает ТАСС.

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Лидер Палаты общин Пенни Мордонт отказалась участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии и главы британского кабмина.

Таким образом Сунак остался единственным кандидатом на должность и займёт её автоматически.

Ранее экс-премьер Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина, несмотря на поддержку более 100 депутатов, необходимую для участия в выборах, пишут «Известия».

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:ВыборыПремьер-министрВеликобритания
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