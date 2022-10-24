Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании
Экс-глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании, сообщает ТАСС.
Лидер Палаты общин Пенни Мордонт отказалась участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии и главы британского кабмина.
Таким образом Сунак остался единственным кандидатом на должность и займёт её автоматически.
Ранее экс-премьер Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина, несмотря на поддержку более 100 депутатов, необходимую для участия в выборах, пишут «Известия».
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