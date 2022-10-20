Трасс объявила о своей отставке
20 октября 202215:40
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке, сообщает телеканал Sky News.
Трасс отметила, что будет занимать эту должность до назначения нового премьер-министра.
Она заняла этот пост 6 сентября.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что Лиз Трасс «со всеми рассорится, все провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска (Джонсон, - прим. НСН)».
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru