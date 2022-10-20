Трасс объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке, сообщает телеканал Sky News.

Трасс отметила, что будет занимать эту должность до назначения нового премьер-министра.

Она заняла этот пост 6 сентября.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что Лиз Трасс «со всеми рассорится, все провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска (Джонсон, - прим. НСН)».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Лиз ТрассОтставкаВеликобритания
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