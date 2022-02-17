РИА Новости: В 80 километрах от Луганска слышна стрельба

В 80 километрах от Луганска слышна стрельба. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Отмечается, что выстрелы раздаются из города Первомайск, подконтрольного ЛНР. Звуки доносятся со стороны населенного пункта Золотое, предположительно, в радиусе двух-пяти километров. При этом с какой именно стороны идет стрельба, определить невозможно.

По данным источника, выстрелы раздаются примерно каждые пять-десять минут. Применяется стрелковое оружие и артиллерия.

От санкций до разделения Украины: В России назвали три сценария развития конфликта

Сообщается, что в самом Первомайске разрушений нет.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеВойна В ДонбассеЛНРСтрельбаЛуганск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры