РИА Новости: В 80 километрах от Луганска слышна стрельба
В 80 километрах от Луганска слышна стрельба. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Отмечается, что выстрелы раздаются из города Первомайск, подконтрольного ЛНР. Звуки доносятся со стороны населенного пункта Золотое, предположительно, в радиусе двух-пяти километров. При этом с какой именно стороны идет стрельба, определить невозможно.
По данным источника, выстрелы раздаются примерно каждые пять-десять минут. Применяется стрелковое оружие и артиллерия.
Сообщается, что в самом Первомайске разрушений нет.
Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru