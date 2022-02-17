РИА Новости: В 80 километрах от Луганска слышна стрельба

В 80 километрах от Луганска слышна стрельба. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Отмечается, что выстрелы раздаются из города Первомайск, подконтрольного ЛНР. Звуки доносятся со стороны населенного пункта Золотое, предположительно, в радиусе двух-пяти километров. При этом с какой именно стороны идет стрельба, определить невозможно.

По данным источника, выстрелы раздаются примерно каждые пять-десять минут. Применяется стрелковое оружие и артиллерия.