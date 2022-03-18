РФ запросила проведение заседания СБ ООН по биолабораториям США на Украине
Россия запросила проведение срочного заседания Совета безопасности ООН по биолабораториям США на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.
По словам постпреда, заседание запрашивается провести в пятницу 18 марта.
Ранее Россия заявила об обнаружении на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Минобороны США. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту разработки биологического оружия в этой стране. ООН заявляла, что не имеет мандата для расследования ситуации.
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