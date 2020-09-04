РФ ввела санкции против Петра Порошенко

Российское правительство расширило санкционный список, в него попал экс-президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Всего список пополнился на 41 человека. В частности, среди них солист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и другие.

Отмечается, что документ вступает в силу в день опубликования.

Санкционный список был создан в 2018 году по указу президента РФ "в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В список тогда вошли 322 физических лица и 68 юридических лиц.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииПорошенко
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