РФ ввела санкции против Петра Порошенко
Российское правительство расширило санкционный список, в него попал экс-президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Всего список пополнился на 41 человека. В частности, среди них солист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и другие.
Отмечается, что документ вступает в силу в день опубликования.
Санкционный список был создан в 2018 году по указу президента РФ "в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В список тогда вошли 322 физических лица и 68 юридических лиц.
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