РФ ввела санкции против Петра Порошенко

Всего список пополнился на 41 человека. В частности, среди них солист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и другие.

Отмечается, что документ вступает в силу в день опубликования.

Санкционный список был создан в 2018 году по указу президента РФ "в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В список тогда вошли 322 физических лица и 68 юридических лиц.

