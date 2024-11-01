Глава МИД КНДР: Ким Чен Ын приказал помогать России с начала СВО
Лидер КНДР Ким Чен Ын «с самого начала» специальной военной операции России на Украине приказал помогать российской армии. Об этом заявила глава МИД Северной Корем Цой Сон Хи, пишет РИА Новости.
Руководитель внешнеполитического ведомства КНДР проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
Как отметила Цой Сон Хи, с начала СВО Ким Чен Ын дал указание, чтобы Пхеньян «ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживал и оказывал помощь российской армии и российскому народу».
Ранее Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В соглашении предусмотрены в том числе расширение сотрудничества в торговле, совместная борьба с международным терроризмом, взаимопомощь в случае угрозы вооруженной агрессии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru