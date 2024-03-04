РФ провела в качестве координатора встречу ядерной «пятерки» в Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел России сообщило о проведении рабочей встречи представителей пяти государств, обладающих ядерным оружием. Она состоялась 29 февраля в столице Саудовской Аравии.

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Москва координировала данную встречу, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Как уточнили на Смоленской площади, она была организована в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», других подробностей МИД не раскрыл. В «ядерную пятерку» входят, помимо России и США, Китай, Великобритания и Франция.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саудовская АравияЯдерное ОружиеМИД

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