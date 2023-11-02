На «Фукусиме-1» приступят к сбросу в океан третьей партии воды

Оператор японской АЭС «Фукусима-1», компания Tokyo Electric Power приступит к сбросу в океан третьей партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции, сообщает ТАСС.

Япония передаст России все данные по сбросу воды с «Фукусимы»

Несмотря на то, что операция одобрена Международным агентством по атомной энергии, она вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая. В ходе третьей фазы, которая будет продолжаться до 20 ноября, планируется сбросить около 7,8 тыс. тонн воды. До 31 марта 2024 года планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.

Рыба и морепродукты из Японии попали под контрсанкции еще в 2014 году, в начале лета под запретом оказалась и готовая продукция из Японии, поэтому решение Россельхознадзора о запрете импорта из страны формальное. Об этом НСН заявил президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

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