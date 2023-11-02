На «Фукусиме-1» приступят к сбросу в океан третьей партии воды

Несмотря на то, что операция одобрена Международным агентством по атомной энергии, она вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая. В ходе третьей фазы, которая будет продолжаться до 20 ноября, планируется сбросить около 7,8 тыс. тонн воды. До 31 марта 2024 года планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.

Рыба и морепродукты из Японии попали под контрсанкции еще в 2014 году, в начале лета под запретом оказалась и готовая продукция из Японии, поэтому решение Россельхознадзора о запрете импорта из страны формальное. Об этом НСН заявил президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

