РФ предложила США диалог на уровне спецслужб по обвинениям в хакерских атаках

По словам Антонова, такое предложение уже было направлено администрации США. Российский посол добавил, что РФ предоставит для диалога площадку.

Антонов также призвал США не общаться через СМИ, назвав недавние сообщения о попытках хакерских атак со стороны РФ безосновательными.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что группировка хакеров при поддержке правительства иностранного государства получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным Washington Post, к взлому причастны российские хакеры.

