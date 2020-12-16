РФ предложила США диалог на уровне спецслужб по обвинениям в хакерских атаках

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ готова организовать диалог со Соединенными Штатами на уровне спецслужб по вопросу обвинений в хакерских атаках. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам

По словам Антонова, такое предложение уже было направлено администрации США. Российский посол добавил, что РФ предоставит для диалога площадку.

Антонов также призвал США не общаться через СМИ, назвав недавние сообщения о попытках хакерских атак со стороны РФ безосновательными.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что группировка хакеров при поддержке правительства иностранного государства получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным Washington Post, к взлому причастны российские хакеры.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАХакеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры