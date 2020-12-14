Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам.
Ранее посольство России в США прокомментировало информацию американских СМИ о хакерских атаках России на органы государственной власти США. Дипломаты назвали обвинение безосновательным.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что группировка хакеров при поддержке правительства иностранного государства получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным Washington Post, к взлому причастны российские хакеры.
Ранее норвежские спецслужбы заявили о возможной причастности хакеров из России к кибератаке на систему электронной почты парламента Норвегии в этом году.
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