РФ ответила Польше на требования о компенсациях за Вторую мировую

27 января 202022:41

Посольство РФ в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсациях от РФ и ФРГ стране за ущерб во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей

В дипмиссии напомнили, что в борьбе за освобождение Польши Красная армия потеряла около 600 тысяч солдат, подчеркнув, что благодаря этому Польша сегодня существует.

В посольстве также добавили, что сегодня весь мир празднует 75-ю годовщину освобождения пленников Освенцима и вспоминает подвиг советских солдат, однако «у польского руководства свою история».

Заявление о компенсациях Качиньский сделал во время интервью немецкой газете Bild.



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