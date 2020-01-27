РФ ответила Польше на требования о компенсациях за Вторую мировую

В дипмиссии напомнили, что в борьбе за освобождение Польши Красная армия потеряла около 600 тысяч солдат, подчеркнув, что благодаря этому Польша сегодня существует.

В посольстве также добавили, что сегодня весь мир празднует 75-ю годовщину освобождения пленников Освенцима и вспоминает подвиг советских солдат, однако «у польского руководства свою история».

Заявление о компенсациях Качиньский сделал во время интервью немецкой газете Bild.







