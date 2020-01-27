РФ ответила Польше на требования о компенсациях за Вторую мировую
Посольство РФ в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсациях от РФ и ФРГ стране за ущерб во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.
В дипмиссии напомнили, что в борьбе за освобождение Польши Красная армия потеряла около 600 тысяч солдат, подчеркнув, что благодаря этому Польша сегодня существует.
В посольстве также добавили, что сегодня весь мир празднует 75-ю годовщину освобождения пленников Освенцима и вспоминает подвиг советских солдат, однако «у польского руководства свою история».
Заявление о компенсациях Качиньский сделал во время интервью немецкой газете Bild.
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