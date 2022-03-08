РФ объявила «режим тишины» с 8 марта в ряде регионов Украины
Власти России объявили о «режиме тишины» в ряде регионов Украины для вывода мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Режим объявлен с 8 марта в Киеве, Харькове, Чернигове, Суме, Мариуполе.
По данным российские властей, свыше 2 млн украинцев обратились с просьбой об эвакуации. В Гумштабе РФ также заявили, что обстановка в Украине приобрела характер «гуманитарной катастрофы».
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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