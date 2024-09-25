РФ может рассмотреть применение ядерного оружия при угрозе воздушного нападения

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о возможности рассмотреть применение ядерного оружия при получении достоверной информации о массовом старте средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, пересекающих государственную границу страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что условия для перехода к применению ядерного оружия будут четко зафиксированы, добавив, что в случае угрозы со стороны стратегической или тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников и гиперзвуковых летательных аппаратов, Россия готова реагировать.