РФ может рассмотреть применение ядерного оружия при угрозе воздушного нападения
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о возможности рассмотреть применение ядерного оружия при получении достоверной информации о массовом старте средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, пересекающих государственную границу страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Путин подчеркнул, что условия для перехода к применению ядерного оружия будут четко зафиксированы, добавив, что в случае угрозы со стороны стратегической или тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников и гиперзвуковых летательных аппаратов, Россия готова реагировать.
Сценарии возможного применения ядерного оружия Россией подробно изложены в Военной доктрине и в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
Применение ядерного оружия допустимо в ответ на агрессию против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения, а также в случае угрозы существованию государства при агрессии с применением обычных вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru