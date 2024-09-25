Путин на заседании Совбеза предложил уточнить условия применения ядерного оружия

Путин также добавил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение, если обычное вооружение создает критическую угрозу для страны.

Сценарии возможного применения ядерного оружия Россией подробно изложены в Военной доктрине и в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Применение ядерного оружия допустимо в ответ на агрессию против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения, а также в случае угрозы существованию государства при агрессии с применением обычных вооружений, передает «Радиоточка НСН».

