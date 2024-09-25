Путин на заседании Совбеза предложил уточнить условия применения ядерного оружия

В ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Владимир Путин предложил внести изменения в условия применения Россией ядерного оружия, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Президент отметил, что в новой редакции документа «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» агрессия против России со стороны любого неядерного государства, поддерживаемого ядерной державой, будет расцениваться как совместное нападение на страну.

В Кремле началось заседание Совбеза по ядерному сдерживанию

Путин также добавил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение, если обычное вооружение создает критическую угрозу для страны.

Сценарии возможного применения ядерного оружия Россией подробно изложены в Военной доктрине и в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Применение ядерного оружия допустимо в ответ на агрессию против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения, а также в случае угрозы существованию государства при агрессии с применением обычных вооружений, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСовбез РФ Владимир Путин

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