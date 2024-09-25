Путин на заседании Совбеза предложил уточнить условия применения ядерного оружия
В ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Владимир Путин предложил внести изменения в условия применения Россией ядерного оружия, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Президент отметил, что в новой редакции документа «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» агрессия против России со стороны любого неядерного государства, поддерживаемого ядерной державой, будет расцениваться как совместное нападение на страну.
Путин также добавил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение, если обычное вооружение создает критическую угрозу для страны.
Сценарии возможного применения ядерного оружия Россией подробно изложены в Военной доктрине и в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Применение ядерного оружия допустимо в ответ на агрессию против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения, а также в случае угрозы существованию государства при агрессии с применением обычных вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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