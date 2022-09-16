РФ из-за санкций не может сделать выплаты в Всемирную продовольственную программу ООН

Россия из-за наложенных санкций не может провести выплаты в Всемирную продовольственную программу ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

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