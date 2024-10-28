РФ и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества

В Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества прибыла военная делегация ЮАР, которую возглавляет командующий Национальными силами обороны страны генерал Рудзани Мафваньи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что в ходе переговоров были «достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества» между вооруженными силами двух стран в различных областях.

«Для России сотрудничество с африканскими партнёрами носит стратегический и долгосрочный характер», - указал главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков.

Ранее Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве России и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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