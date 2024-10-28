РФ и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества
В Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества прибыла военная делегация ЮАР, которую возглавляет командующий Национальными силами обороны страны генерал Рудзани Мафваньи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе переговоров были «достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества» между вооруженными силами двух стран в различных областях.
«Для России сотрудничество с африканскими партнёрами носит стратегический и долгосрочный характер», - указал главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков.
Ранее Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве России и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг: В России запасены сотни тысяч холодильников
- Путин: Корпоративное кредитование растет, несмотря на высокие процентные ставки
- Словацкий премьер Фицо рассказал о новой попытке покушения на него
- СМИ: Volkswagen намерен закрыть как минимум три завода в Германии
- Адвокат Авраама Руссо заявил, что обвиняемый в похищении певца не останется безнаказанным
- Путин: За январь-август ВВП России прибавил 4,2%
- Мусульмане России предложили украсить новую купюру видами Татарстана
- Путин: Безработица среди молодежи сократилась до менее 9%
- РФ и ЮАР договорились о наращивании военного сотрудничества
- Инстасамка может стать новой солисткой группы «Ленинград»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru