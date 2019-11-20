РФ и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака
Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что РФ и Турция провели совместное патрулирование в провинции Эль-Хасака. Об этом сообщает РИА Новости.
Маршрут патруля проходил по маршруту Арада-Кабира – Кара-Мания. Российские вертолеты обеспечивали защиту колонны с воздуха. По словам Боренкова, военная полиция продолжила патрулирование еще по ряду маршрутов.
Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.
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