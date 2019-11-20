РФ и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака

Маршрут патруля проходил по маршруту Арада-Кабира – Кара-Мания. Российские вертолеты обеспечивали защиту колонны с воздуха. По словам Боренкова, военная полиция продолжила патрулирование еще по ряду маршрутов.

Патрулирование проводится в соответствии с российско-турецкими договорённостями, зафиксированными в специальном меморандуме по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи 22 октября.



