РФ и США до конца года проведут встречу по вопросу выдачи виз дипломатам

Дипломаты РФ и США намерены провести еще одну встречу до конца текущего года для решения вопроса выдачи виз сотрудникам дипмиссий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсул РФ в Хьюстоне Александра Захарова.



Генконсул отметил, что дата пока не назначена, а местом проведения встречи станет одна из европейских столиц.

Ранее в ноябре представители МИД РФ и Госдепа США встречались в австрийской Вене для обсуждения данного вопроса.







