РФ и США до конца года проведут встречу по вопросу выдачи виз дипломатам

Дипломаты РФ и США намерены провести еще одну встречу до конца текущего года для решения вопроса выдачи виз сотрудникам дипмиссий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсул РФ в Хьюстоне Александра Захарова.

Генконсул отметил, что дата пока не назначена, а местом проведения встречи станет одна из европейских столиц.

Ранее в ноябре представители МИД РФ и Госдепа США встречались в австрийской Вене для обсуждения данного вопроса.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыДипломатыМИД РФ
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