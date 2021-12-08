РФ и США до конца года проведут встречу по вопросу выдачи виз дипломатам
8 декабря 202100:00
Дипломаты РФ и США намерены провести еще одну встречу до конца текущего года для решения вопроса выдачи виз сотрудникам дипмиссий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсул РФ в Хьюстоне Александра Захарова.
Генконсул отметил, что дата пока не назначена, а местом проведения встречи станет одна из европейских столиц.
Ранее в ноябре представители МИД РФ и Госдепа США встречались в австрийской Вене для обсуждения данного вопроса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru