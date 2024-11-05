РФ и Белоруссия учредили медиакомпанию Союзного государства

Россия и Белоруссия учредили медиакомпанию Союзного государства. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

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По его словам, цель организации - «популяризация союзного строительства и пропаганда его достижений», а также рассказ об основных событиях, в том числе на сторонних информационных ресурсах.

«Учреждена медиакомпания Союзного государства, утверждён её устав, состав наблюдательного совета. Организация будет выступать как единая редакция и заказчик контента», - добавил Головченко.

Ранее Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, содержащий более 160 мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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