РФ и Белоруссия учредили медиакомпанию Союзного государства

По его словам, цель организации - «популяризация союзного строительства и пропаганда его достижений», а также рассказ об основных событиях, в том числе на сторонних информационных ресурсах.

«Учреждена медиакомпания Союзного государства, утверждён её устав, состав наблюдательного совета. Организация будет выступать как единая редакция и заказчик контента», - добавил Головченко.

Ранее Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, содержащий более 160 мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

