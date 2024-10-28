Лукашенко анонсировал заседание Госсовета Союзного государства 5 декабря

Заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии запланировано на 5 декабря. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

В ходе встречи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым Лукашенко отметил, что от визита зампреда российского правительства «многое зависит». Минск ждет итогов поездки, чтобы, «если будут какие-то вопросы», президенты России и Белоруссии могли их решить в ближайшее время. Глава республики указал, что в декабре ожидается проведение заседание ВГС.

«Поэтому надо расставить все точки над i. Желательно, на ВГС. Чтобы и будущий, и последующий годы были понятными в сотрудничестве», — заявил политик.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что заседание Высшего госсовета планируют приурочить к 25-летию заключения договора о создании Союзного государства. Документ был подписан 8 декабря 1999 года.

