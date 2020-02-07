РФ и Белоруссия договорились о стоимости газа на 2020 год

По данным агентства, цена на газ останется той же, что была в 2019 году. Все условия поставок также останутся прежними.

В прошлом году поставки российского газа в Белоруссию осуществлялись по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Эту цену изначально продлили на январь-февраль текущего года, отмечает агентство.

Ранее сегодня состоялась двусторонняя встреча лидера РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.



