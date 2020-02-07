РФ и Белоруссия договорились о стоимости газа на 2020 год
Россия и Белоруссия пришли к соглашению по стоимости газа на текущий год. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы администрации российского президента Дмитрия Козака.
По данным агентства, цена на газ останется той же, что была в 2019 году. Все условия поставок также останутся прежними.
В прошлом году поставки российского газа в Белоруссию осуществлялись по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Эту цену изначально продлили на январь-февраль текущего года, отмечает агентство.
Ранее сегодня состоялась двусторонняя встреча лидера РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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