РФ и Белоруссия договорились о стоимости газа на 2020 год

7 февраля 202021:59

Россия и Белоруссия пришли к соглашению по стоимости газа на текущий год. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы администрации российского президента Дмитрия Козака.

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По данным агентства, цена на газ останется той же, что была в 2019 году. Все условия поставок также останутся прежними.

В прошлом году поставки российского газа в Белоруссию осуществлялись по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Эту цену изначально продлили на январь-февраль текущего года, отмечает агентство.

Ранее сегодня состоялась двусторонняя встреча лидера РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.


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