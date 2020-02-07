Путин рассказал о переговорах с Лукашенко тет-а-тет

Владимир Путин рассказал о том, как проходят переговоры Александром Лукашенко. Как пишет РИА Новости, президент России отметил, что он уже пообщался с белорусским коллегой в формате «тет-а-тет». Глава государства подчеркнул, что разговор продлился час или полтора. Позже переговоры продолжились в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, отмечает RT.

Ранее стало известно, что российская делегация не смогла вовремя прилететь в Сочи на переговоры с представителями Белоруссией. Из-за плохой погоды правительственный борт вынужденно сел в Минеральных Водах. Отмечается, что на борту находился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. К началу встречи также не успели министр энергетики Александр Новак, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич, сообщает Life.