Путин и Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей

7 февраля 202019:28

Владимир Путин и Александр Лукашенко взяли паузу в переговорах, проходящих в Сочи, для того, чтобы сыграть в хоккей. Об этом пишет «Интерфакс», подчёркивая, что российский лидер традиционно вышел на лед под номером 11, президент Белоруссии — под номером 1. Ледовому поединку предшествовала разминка. Белорусский лидер вышел на нее раньше российского коллеги и даже сделал несколько бросков. Кстати, под номером 31 участие в игре принимает сын белорусского лидера Николай.

Напомним, Путин и Лукашенко уже не в первый раз выходят на лед месте. Год назад – в феврале 2019-го – в Сочи года они продолжили трехдневные переговоры игрой в хоккей.

Высоты и глубины президента Путина

Кстати, 26 декабря прошлого года НСН писала, что во время перерыва в матче Ночной хоккейной лиги, который проходил на катке Красной площади, Владимир Путин посетовал на нехватку сна. По словам российского лидера, в последнее время ему удаётся поспать четыре-пять часов. «Маловато», — признался президент в эфире телеканала «Россия 24».

Отметим, вместе с главой государства в команде играли министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

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ФОТО: kremlin.ru
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