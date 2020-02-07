Путин и Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей

Владимир Путин и Александр Лукашенко взяли паузу в переговорах, проходящих в Сочи, для того, чтобы сыграть в хоккей. Об этом пишет «Интерфакс», подчёркивая, что российский лидер традиционно вышел на лед под номером 11, президент Белоруссии — под номером 1. Ледовому поединку предшествовала разминка. Белорусский лидер вышел на нее раньше российского коллеги и даже сделал несколько бросков. Кстати, под номером 31 участие в игре принимает сын белорусского лидера Николай.

Напомним, Путин и Лукашенко уже не в первый раз выходят на лед месте. Год назад – в феврале 2019-го – в Сочи года они продолжили трехдневные переговоры игрой в хоккей.