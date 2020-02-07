Путин и Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей
Владимир Путин и Александр Лукашенко взяли паузу в переговорах, проходящих в Сочи, для того, чтобы сыграть в хоккей. Об этом пишет «Интерфакс», подчёркивая, что российский лидер традиционно вышел на лед под номером 11, президент Белоруссии — под номером 1. Ледовому поединку предшествовала разминка. Белорусский лидер вышел на нее раньше российского коллеги и даже сделал несколько бросков. Кстати, под номером 31 участие в игре принимает сын белорусского лидера Николай.
Напомним, Путин и Лукашенко уже не в первый раз выходят на лед месте. Год назад – в феврале 2019-го – в Сочи года они продолжили трехдневные переговоры игрой в хоккей.
Кстати, 26 декабря прошлого года НСН писала, что во время перерыва в матче Ночной хоккейной лиги, который проходил на катке Красной площади, Владимир Путин посетовал на нехватку сна. По словам российского лидера, в последнее время ему удаётся поспать четыре-пять часов. «Маловато», — признался президент в эфире телеканала «Россия 24».
Отметим, вместе с главой государства в команде играли министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Подтверждена гибель депутата Госдумы Хайруллина в авиакатастрофе
- Поджигатель Никулинского суда Москвы арестован
- В разбившемся под Казанью вертолете мог находиться депутат ГД Хайруллин
- Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
- В Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента