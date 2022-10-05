РФ готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока 2»

Компания – оператор Nord Stream 2 AG в понедельник, 26 сентября сообщила, что на одной из ниток нефункционирующего «Северного потока – 2» произошла резкая утечка технического газа, которым он был заполнен. В дальнейшем выяснилось, что повреждены также две нитки «Северного потока».

Власти Швеции и Дании сообщили, что в районе утечек газа были зафиксированы два мощных подводных взрыва.

