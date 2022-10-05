РФ готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока 2»

Зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия может поставлять газ по неповрежденной нитке газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Северный поток-2» опустел, утечка газа прекратилась

Компания – оператор Nord Stream 2 AG в понедельник, 26 сентября сообщила, что на одной из ниток нефункционирующего «Северного потока – 2» произошла резкая утечка технического газа, которым он был заполнен. В дальнейшем выяснилось, что повреждены также две нитки «Северного потока».

Власти Швеции и Дании сообщили, что в районе утечек газа были зафиксированы два мощных подводных взрыва.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2
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