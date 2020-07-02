Политолог Марков: Принятие поправок улучшит работу государственной власти
Директор Института политических исследований рассказал об изменениях в стране после голосования.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков объяснил, что резких изменений после голосования ждать не стоит. Однако он предрек улучшенную работу органов государственной власти.
«Кардинально ничего не поменяется. Ни на этой, ни на следующей неделе никто не почувствует никаких изменений. Но изменения будут. Повысится эффективность работы органов государственной власти. Владимир Путин предложил в этих поправках улучшить взаимодействие между правительством, Госдумой, Советом Федерации и так далее. Там все более детально прописано», - заявил он.
Марков добавил, что повысится общая эффективность, и устранятся противоречия.
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