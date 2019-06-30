Резолюция против России будет внесена в ПАСЕ
В Парламентскую ассамблею Совета Европы будет внесена резолюция против восстановления полномочий России в ПАСЕ. С таким намерением выступили сразу несколько стран с антироссийскими настроениями. Об этом рассказал маршал польского сената Станислав Корчевский, сообщает Ura.ru.
Как уточняет РЕН ТВ, свое недовольство возвращение России высказало большинство стран Восточной Европы. В частности, речь идет о Польше, Литве, Эстонии, Украине, Словакии и Грузии.
По словам польского политика, во время празднования 450-летия подписания Люблинской унии, которое проходило в Люблине представители этих стран возмущались возвращением России в ПАСЕ и договорились подготовить совместную резолюцию.
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