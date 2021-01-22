Резолюцию об импичменте Трампу направят в Сенат США 25 января

Резолюцию об импичменте экс-президенту США Дональду Трампу передадут в американский Сенат 25 января. Об этом в ходе своего выступления в верхней палате Конгресса сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер.

Как сообщает Reuters, Шумера проинформировала об этом спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предложил сроки подготовки к импичменту, которые не позволят начать процесс до середины февраля.

Члены Палаты представителей после беспорядков в Вашингтоне 6 января вынесли на рассмотрение резолюцию об импичменте Трампу из-за «подстрекательств к мятежу». Позже документ поддержали демократическое большинство и ряд конгрессменов от Республиканской партии.

