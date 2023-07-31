Режиссер Стоун: Путин не такой, каким его изображают на Западе

Глава России Владимир Путин на самом деле не такой, каким его пытаются изобразить на Западе, сообщил в эпизоде подкаста Stay Free ведущего Рассела Брэнда голливудский кинорежиссер Оливер Стоун.

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По его словам, когда он говорил с президентом в 2017 году во время съемок документального фильма о нем, то не заметил в высказываниях Путина никакой «воинственности». «Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — считает киноматографист.

Стоун указал, что президент называл политиков из США «американскими партнерами», а также стремился к конструктивному сотрудничеству.

Ранее кинорежиссер заявил, что США хотели «захватить» Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
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