Резаи: Иран может выйти из ДНЯО и прорвать морскую блокаду США

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также прорвать морскую блокаду в случае агрессивных действий США.

СМИ: Трамп заявил, что проект сделки с Ираном готов

По словам Резаи, Иран готов дать жёсткий, болезненный и беспрецедентный ответ на любую агрессию в отношении Ормузского пролива или вторжение в Персидский залив. Он подчеркнул, что в таком случае Тегеран предпримет серьёзные ответные меры, включая прорыв морской блокады. Одной из стратегических альтернатив для Ирана Резаи назвал возможность выхода из ДНЯО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проект соглашения с Ираном уже готов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
