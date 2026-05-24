СМИ: Трамп заявил, что проект сделки с Ираном готов

Глава США Дональд Трамп заявил CBS News, что проект соглашения с Ираном уже готов.

СМИ: Переговорные позиции США и Ирана сблизились

При этом американский лидер не сообщил, одобрен ли документ. Другие подробности не приводятся.

Чуть ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт. По его словам, это произойдет в рамках сделки Вашингтона и Тегерана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
