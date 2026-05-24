СМИ: Трамп заявил, что проект сделки с Ираном готов
24 мая 202609:01
Денис Постольский
Глава США Дональд Трамп заявил CBS News, что проект соглашения с Ираном уже готов.
При этом американский лидер не сообщил, одобрен ли документ. Другие подробности не приводятся.
Чуть ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт. По его словам, это произойдет в рамках сделки Вашингтона и Тегерана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
