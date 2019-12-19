Революция президентства или троллинг?

«Что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд"», - сказал на большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конституционных изменений. 81 статья Конституции гласит: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Именно эта формулировка позволила ему, отслужив на посту главы государства два срока, уйти с должности и сохранить конституционное право вернуться на должность президента, «потому что это уже было не два срока подряд», - отметил Путин. «Можно было бы ее и отменить, наверно», - добавил он.

«Революцией» назвал в эфире НСН сообщение президента политолог Алексей Мухин. Во-первых, это говорит о том, что следующий за Путиным глава государства не сможет руководить страной более двух сроков. А во-вторых, о том, что сам Путин в 2024 году баллотироваться на пост президента не собирается, - указал собеседник НСН.

«Судя по всему, данная модель изменения политической системы обсуждалась на Совете безопасности, и было принято решение, которое Путин озвучил на пресс-конференции. Это революция, да. Это не позволит в дальнейшем отдавать надолго президентскую власть в одни руки. И это говорит о том, что Владимир Владимирович в 2024 году на президентский пост претендовать не собирается».

Прямо противоположного мнения придерживается его коллега, политолог Олег Матвейчев. В словах Путина собеседник НСН усмотрел элемент троллинга.

«Это очевидно была шутка, ну, то есть, ирония, троллинг такой своего рода. Ответ не носил серьезного характера. Он сказал о том, что прислушивается к дискуссиям, которые идут вокруг Конституции. Возможно, там стоит что-то поменять, что-то не стоит… Не думаю, что сейчас это все стоит интерпретировать как решимость перекроить всю структуру власти. Это слишком смелая интерпретация».

Сам Владимир Путин уклонился от ответа на прямой вопрос о его политическом будущем по окончании президентского срока в 2024 году. Автор вопроса, корреспондент РБК отметила, что по некоторым предположениям Путин, оставив свой нынешний пост, может возглавить Союзное государство России и Белоруссии. Вместо ответа Путин подробно рассказал о своем видении Союзного государства и о том, как оно должно функционировать.

До 2024-го еще ой как далеко…

