«Реванш истории»: Пушков оценил ситуацию в Афганистане
Происходящее в Афганистане — реванш истории над современностью и глобализмом, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Это не оценка, а констатация объективного феномена», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что ситуация в Афганистане, катастрофичная «для США и для "либерального миропорядка"», демонстрирует высокомерность и идеологизированность авторов объявившей о победе либерализма концепции «конца истории», и Соединенные Штаты вынуждены отступить со своей доктриной.
«Пришло время говорить не о "конце истории", а о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных "историков", которые, вне себя от счастья от распада СССР, провозгласили ее конец», — подчеркнул сенатор.
Пушков добавил, что американская элита попытается изобразить ситуацию в Афганистане как недоразумение и исключение из исторического процесса, что станет грубой ошибкой.
Накануне представители радикального движения «Талибан» (террориcтическая организация, запрещена в РФ) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, напоминает Газета.ру. Талибы намерены управлять страной самостоятельно, без участия других политических сил в составе временного правительства, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru