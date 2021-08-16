«Реванш истории»: Пушков оценил ситуацию в Афганистане

«Это не оценка, а констатация объективного феномена», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что ситуация в Афганистане, катастрофичная «для США и для "либерального миропорядка"», демонстрирует высокомерность и идеологизированность авторов объявившей о победе либерализма концепции «конца истории», и Соединенные Штаты вынуждены отступить со своей доктриной.

«Пришло время говорить не о "конце истории", а о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных "историков", которые, вне себя от счастья от распада СССР, провозгласили ее конец», — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что американская элита попытается изобразить ситуацию в Афганистане как недоразумение и исключение из исторического процесса, что станет грубой ошибкой.

Накануне представители радикального движения «Талибан» (террориcтическая организация, запрещена в РФ) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, напоминает Газета.ру. Талибы намерены управлять страной самостоятельно, без участия других политических сил в составе временного правительства, отмечает RT.

