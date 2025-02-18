Reuters запустило прямую трансляцию с майдана Незалежности в Киеве
Агентство Reuters возобновило онлайн-трансляцию с площади Независимости в Киеве после трехлетнего перерыва, несмотря на запрет украинских властей.
Трансляция доступна на платформе Х агентства. Агентство не разъяснило, зачем начало трансляцию и не уточнило, имеет ли разрешения от украинских властей на возобновление.
В марте 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ), исходя из военного положения, запретила иностранным и украинским журналистам публиковать фото и видеоматериалы информации о местах обстрелов и дислокации украинских войск.
При этом СБУ также предупреждала иностранных журналистов о возможности уголовной ответственности за публикации, не утвержденные специальными органами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих и танк Leopard
- СМИ: Honda готова возобновить переговоры с Nissan
- Дума предложила ввести льготную ипотеку для педагогов
- «Автодор» повысил стоимость проезда по платным трассам М-4, М-11 и М-12
- Reuters запустило прямую трансляцию с майдана Незалежности в Киеве
- Россияне купили почти 200 тысяч китайских авто с пробегом в 2024 году
- В МИД Франции назвали преждевременной отправку западных войск на Украину
- Захарова: В российско-американских переговорах в Эр-Рияде объявили перерыв
- Нефтеперекачивающая станция на Кубани серьезно повреждена
- СМИ: В России 13,8% жителей сдают экзамен по вождению с первой попытки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru