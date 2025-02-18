Reuters запустило прямую трансляцию с майдана Незалежности в Киеве

В марте 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ), исходя из военного положения, запретила иностранным и украинским журналистам публиковать фото и видеоматериалы информации о местах обстрелов и дислокации украинских войск.

При этом СБУ также предупреждала иностранных журналистов о возможности уголовной ответственности за публикации, не утвержденные специальными органами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

