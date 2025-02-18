Неформальный саммит по Украине закончился без заявлений

Неформальный саммит по ситуации вокруг Украины, который состоялся в Париже с участием ряда европейских политиков, закончился без итоговых заявлений, сообщает РИА Новости.

Организатор мероприятия, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к журналистам. Как заявил глава правительства Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений по Украине.

Ранее во Франции призвали Европу продолжать поддерживать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

