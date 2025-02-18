Неформальный саммит по Украине закончился без заявлений
18 февраля 202501:32
Неформальный саммит по ситуации вокруг Украины, который состоялся в Париже с участием ряда европейских политиков, закончился без итоговых заявлений, сообщает РИА Новости.
Организатор мероприятия, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к журналистам. Как заявил глава правительства Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений по Украине.
Ранее во Франции призвали Европу продолжать поддерживать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru