Reuters: Военные Мьянмы после переворота пытались снять $1 млрд со счета страны в США

Попытка была совершена 4 февраля от имени Центрального банка Мьянмы. Это случилось после того как военные Мьянмы назначили нового управляющего центральным банком и задержали чиновников во время переворота.

Как пишет агентство, операция была заблокирована. Отмечается, что позднее был получен указ президента Джо Байдена, дающий законное право заблокировать ее на неопределенный срок.

Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год.