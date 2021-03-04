Reuters: Военные Мьянмы после переворота пытались снять $1 млрд со счета страны в США
Военные Мьянмы пытались снять со счета страны около 1 миллиарда долларов, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка через несколько дней после захвата власти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, среди которых, в частности, правительственный чиновник США.
Попытка была совершена 4 февраля от имени Центрального банка Мьянмы. Это случилось после того как военные Мьянмы назначили нового управляющего центральным банком и задержали чиновников во время переворота.
Как пишет агентство, операция была заблокирована. Отмечается, что позднее был получен указ президента Джо Байдена, дающий законное право заблокировать ее на неопределенный срок.
Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год.
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