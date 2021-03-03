ООН: При протестах в Мьянме за день погибли не менее 38 человек

Шарнер-Бургенер назвала этот день «самым кровавым» с момента военного переворота в стране. По ее словам, всего жертвами столкновений стали более 50 человек, множество получили ранения различной тяжести.

Госпереворот в Мьянме произошел на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год.

