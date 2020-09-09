Reuters: Власти РФ попросили банки не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности

Премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов России Антон Силуанов поручили крупнейшим банкам не ограничивать доступ к рублевой ликвидности Белоруссии, где политический кризис усилил нагрузку на финансовый сектор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в банковской сфере.

Беспорядки спровоцировали отток депозитов из белорусских банков и всплеск спроса на иностранную валюту, что привело к тому, что местный рубль упал до рекордно низкого уровня в белорусских рублях и подорвал валютные резервы центрального банка.

«Два источника в банках сообщили агентству, что премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили руководителей Сбербанка, ВТБ и ВЭБ, все из которых имеют подразделения в Белоруссии, обеспечить непрерывный поток российских рублей в соседнее государство», - пишет агентство.

По данным одного из источников Reuters, Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с соответствующей просьбой. Второй источник также подтвердил агентству звонки.

Как отмечает Reuters, поддержка Москвы будет иметь решающее значение для Белоруссии. По оценкам рейтингового агентства Fitch, российские кредиты уже составляют 47% внешнего финансирования республики, отмечает агентство.

